Amerigo met pensioen bij Avonturenboerderij Molenwaard

GROOT-AMMERS • Na het eerste Sinterklaasjournaal waren veel mensen wat ontdaan, want 'waar is toch Amerigo, het paard van Sinterklaas, naartoe gegaan? Bij Avonturenboerderij Molenwaard wisten zij het al; hij staat nu met pensioen bij hen op stal.

Gisteravond werd in het Sinterklaasjournaal bekendgemaakt dat Amerigo met zijn welverdiende pensioen is gegaan. Een nieuw paard, genaamd 'Ozosnel', vergezelt de Sint nu op zijn tocht door het land. De vraag die nu op ieders lippen brandt: 'waar verblijft Amerigo dan?'. Na zoveel jaren trouwe dienst staat Amerigo bij Avonturenboerderij Molenwaard op stal. In de Sinterklaasperiode wordt hij goed verzorgd door de dierenverzorgers van het park.

Ondanks zijn drukke agenda komt Sinterklaas iedere zaterdag en zondag op bezoek bij Amerigo. Alle bezoekers van het themapark kunnen dan ook Amerigo, de Sint én de Boerderijpieten ontmoeten in de weekenden van 16 en 17 november, 23 en 24 november en 30 november en 1 december 2019.

Extra Sinterklaasactiviteiten

Naast de Meet & Greet met Sinterklaas én Amerigo kunnen de jonge bezoekers van de Avonturenboerderij in deze Sintweekenden ook hun Pietendiploma behalen, genieten van de speciale Fien & Teun Sinterklaasshow, een eigen Pietenmasker maken, schaatsen op de kinderschaatsbaan én natuurlijk alle andere parkactiviteiten ontdekken.