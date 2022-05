Traumahelikopter landt in Giessenburg voor onwel geworden fietser

GIESSENBURG • Een fietser is donderdagmiddag 19 mei op de Muisbroekseweg in Giessenburg onwel geraakt. Politie, ambulancedienst en een traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team kwamen ter plaatse voor hulp.

De fietser is na behandeling per ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De traumahelikopter landde in een weiland naast het incident en vertrok rond 14.30 uur weer naar Rotterdam.

Bron: ZHZ Actueel