Brandweer voorkomt erger bij woningbrand in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • In de nacht van donderdag 14 april op vrijdag 15 april heeft in een woning aan de Standerdmolen in Nieuw-Lekkerland een brand gewoed.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse om het vuur, dat brandde in de woonkamer, te doven. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen en zijn nagekeken door het ambulancepersoneel in verband met mogelijke inademing van rook.

Door het snel optreden van de brandweer is erger voorkomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.