Politie pakt inbreker in Plus Supermarkt in Meerkerk

MEERKERK • De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een inbreker aangehouden in de Plus Supermarkt in Meerkerk.

Mede dankzij een politiehond kon de verdachte eenvoudig worden opgespoord. Hij had zich achterin de winkel verschanst.

Na de melding dat er was ingebroken in de supermarkt, ging de politie direct ter plaatse om te kijken wat er aan de hand was. Er werden braaksporen bij de ingang van de supermarkt aangetroffen, waarop de agenten samen met de politiehond naar binnen gingen.

Het op heterdaad vinden en oppakken van de verdachte was vervolgens een koud kunstje.