Frontale botsing op Parallelweg in Meerkerk, twee zwaargewonden

MEERKERK • Bij een frontale botsing in Meerkerk zijn vrijdagmiddag de beide bestuurders zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie zou zorgwekkend zijn.

Het ongeval gebeurde op de Parallelweg, pal naast de A27. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit.

Volgens AD/Rivierenland is één van de slachtoffers een 34-jarige man uit Reusel.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Bloedmonsters moeten uitwijzen of er mogelijk sprake is geweest van drank- of drugsgebruik.

(later meer)