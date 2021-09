Brandje in gemeentehuis in Meerkerk

MEERKERK • In het gemeentehuis aan de Prinses Marijkeweg in Meerkerk heeft maandagochtend vroeg een klein brandje gewoed.

Wat er precies in brand heeft gestaan is onbekend, maar het zorgde wel voor flinke rookontwikkeling. Brandweer en politie waren snel ter plaatse, waardoor de brand al snel onder controle was.

Oorzaak van de brand was een te warm geworden condensator van de airco. Er is geen grote schade en persoonlijk letsel heeft zich niet voorgedaan.