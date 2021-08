Geweldsincidenten in Alblasserdam in tv-programma Opsporing Verzocht

ALBLASSERDAM • In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt dinsdag 31 augustus aandacht besteed aan een reeks geweldsincidenten in Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht.

De incidenten maken onderdeel uit van een groot onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Het onderzoeksteam bekijkt onder meer het scenario dat de ontvoering te maken heeft met een partij cocaïne die op 28 juli 2021 is onderschept in de haven van Antwerpen.

Bij de recente incidenten zijn er geen mensen gewond geraakt. Verschillende woningen en panden waren al op last van de burgemeester gesloten en blijven voorlopig nog dicht.

Stoppen

Maar dat had ook heel anders kunnen aflopen. “Dit moet stoppen” aldus Dennis den Os, sectorhoofd Zuid-Holland-Zuid van de eenheid Rotterdam. “Er worden ook onschuldige mensen in gevaar gebracht. Volstrekt onacceptabel. Het onderzoek is in volle gang. We willen het geweld stoppen en de verantwoordelijke criminelen opsporen en aanhouden.”



In Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht zijn in nauwe samenwerking met de gemeentes door de burgemeesters zichtbare en niet zichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er op verschillende locaties mobiele camera units (MCU) geplaatst. Bij sommige panden zijn ook roadblocks geplaatst. Een aantal woningen is bestuurlijk gesloten.



Zwijndrecht

Vrijdag 13 op zaterdag 14 augustus rond 03.30 uur reed een auto tegen een bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht. Deze auto vloog vervolgens in brand met grote schade aan het pand tot gevolg. Uit camerabeelden blijkt dat de verdachten er vervolgens in een andere auto vandoor gingen.



Alblasserdam

In nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus vond er rond 1.30 was er een enorme knal te horen bij een woning aan De Boezem in Alblasserdam. Er brak brand en de schade was groot.

Korte tijd later werd bij een woning op de Merelstraat een mogelijk explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft dit veiliggesteld en onschadelijk gemaakt. Uit voorzorg zijn de bewoners direct naast deze woning ergens anders ondergebracht.

Een dag later, zaterdag 28 op zondag 29 augustus rond 3.30 uur, brak er een brand uit bij een bedrijfspand aan de Edisonweg in Alblasserdam. Er zijn aanwijzingen dat het ook hier om brandstichting gaat.



Hendrik Ido Ambacht

Na onderzoek is gebleken dat in de nacht van vrijdag 27 op 28 augustus een woning aan de Tromplaan vermoedelijk is beschoten. Er zat een inslag in een ruit. Een vuurwapen is in de omgeving gevonden en veiliggesteld.