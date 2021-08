Auto te water in Meerkerk; eigenaar stelt dat bestuurder is gevlucht

MEERKERK • Op de kruising van de Broekseweg met de Bordenweg in Meerkerk raakte donderdagnacht rond half vier een auto te water.

De agenten troffen bij de auto alleen de eigenaar aan. Hij zei dat hij zelf niet gereden had en dat de bestuurder gevlucht was na de crash. Verder zat er niemand meer in het voertuig. De brandweer riep hierop alle duikwagens die onderweg waren terug.



De eigenaar van de auto vertelde meerdere verhalen tegen de politie, die allemaal verschillend waren. In geen enkel verhaal was hij de bestuurder. Wel lagen zijn spullen nog in het voertuig, die hij na het bergen eruit mocht halen.



Lantaarnpaal

De auto nam in zijn crash een lantaarnpaal mee en eindigde tegen een straatnaambordje. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Een berger kwam ter plaatse om het voertuig uit de sloot te trekken en af te slepen.

Tekst: Uppel Media