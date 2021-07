Vrouw (72) ernstig gewond na frontale botsing op provincialeweg bij Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Een 72-jarige vrouw is vrijdagochtend 30 juli ernstig gewond geraakt bij een frontale botsing in Wijngaarden. Het ongeval gebeurde rond 9.15 uur op de N482 tussen Sliedrecht en Bleskensgraaf.

Een auto en bestelbus reden elkaar tegemoet waarbij volgens getuigen één van de voertuigen op de verkeerde weghelft terecht kwam. Een frontale botsing volgde.

Gereanimeerd

De inzittende van de auto is uit haar voertuig gehaald. De vrouw is gereanimeerd. Na behandeling is ze in zorgwekkende toestand met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelbus raakte ook gewond. Hij had letsel aan zijn enkel en is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder van de bestelbus kwam met de schrik vrij.

Onderzoek

Verkeersongevallen-specialisten van de politie doen onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Daarna zullen de beschadigde voertuigen door een bergingsbedrijf worden weggetakeld. De N482 is tussen Wijngaarden en de N214 daardoor naar verwachting de verdere ochtend afgesloten.