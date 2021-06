Vermiste Joke uit Leerbroek nog niet gevonden, maar wel gezien in Gorinchem

LEERBROEK/GORINCHEM • De sinds maandag 21 juni vermiste Joke Reinhard (64) uit Leerbroek is op woensdag 23 en donderdag 24 juni gesignaleerd in Gorinchem, maar nog niet gevonden.

De vrouw vertrok op een elektrische fiets om 12.50 uur vanaf de Leerbroekseweg 42 in Leerbroek in de richting van Leerdam. Haar fiets is zwart met grijs en voorzien van zwarte dubbele fietstassen. Ze is 1,58 meter en heeft grijs haar.

Familie en bekenden van Joke proberen uit alle macht haar terug te vinden, door zelf te gaan zoeken en met deelacties op social media zoals Facebook. Na de tip dat ze in Gorinchem gezien was, zijn ze in Gorinchem op zoek geweest naar de vrouw, maar ze is nog niet gevonden.

Wie informatie heeft over deze vermissing, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070.