Ballonvaart met negentien passagiers eindigt in Giessenburgse sloot

GIESSENBURG • Een ballonvaart met negentien passagiers is vrijdagavond nogal ongelukkig geëindigd: in een smalle sloot langs de Kerkweg in Giessenburg.

De luchtballon landde keurig in een weiland, maar door de wind schoof de mand door en gleed pardoes een sloot in.

De meeste van de negentien passagiers kwamen met de schrik vrij, enkelen hielden er een nat pak aan over. De piloot kon de humor er wel van in zien. Volgens de wijkagenten verklaarde hij 'dat het water gelukkig erg warm was'. In zijn onderbroek liep hij de boel te regelen.

De piloot is voor de afhandeling in contact gebracht met de luchtvaartpolitie.