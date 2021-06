Drie boetes voor te hard rijden op Middenpolderweg in Streefkerk

STREEFKERK • Tijdens een snelheidscontrole op de Middenpolderweg in Streefkerk kregen vrijdagmiddag drie bestuurders een bekeuring.

Ze reden alledrie meer dan honderd kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid op deze weg tachtig kilometer per uur is. Ook werd er een boete uitgeschreven voor het inhalen bij een inhaalverbod. De controle nam een half uur in beslag.