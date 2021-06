Eigenaar achtergelaten bootje in Giessenburg is gevonden

GIESSENBURG • De politie heeft de eigenaar van een bootje, die zijn vaartuig achtergelaten heeft aan de Binnendamseweg in Giessenburg, gevonden. Dat meldt de politie via Instagram.

De eigenaar zou na enkele dagen het bootje weer weghalen, maar drie weken later was er nog niemand geweest. Daarom deed de politie een oproep via Instagram om de eigenaar te achterhalen. Inmiddels heeft die zich gemeld. “Door overmacht heeft de boot wat langer moeten liggen”, geeft de politie als reden.