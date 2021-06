Berm in brand bestoken met deodorantbus, vernielingen en spullen uit schuur gehaald in Arkel

ARKEL • Brandweer Arkel bluste maandagmiddag een bermbrand, die waarschijnlijk was aangestoken. Daarnaast troffen ze langs de Achterdijk een schuur aan waar door vandalen spullen uit waren gehaald.

De brandweerlieden werden rond 17.00 uur opgeroepen voor een brandende rietkraag langs de Achterdijk in Arkel. Het bleek te gaan om het Spoorpad, waar de berm en een rietkraag vlam hadden gevat.

Verspreid over het gebied lagen allerlei bladzijden van schoolboeken en een ontplofte deodorantbus, wat het vermoeden van brandstichting versterkte.

Openstaande schuur

Daarnaast was er het één en ander gesloopt en lag er een paal van een verkeersbord dwars over het fietspad. Nadat de brandweervrijwilligers de brand hadden geblust troffen ze verderop op het Spoorpad ook schoolboeken en een ontplofte deodorantbus aan. Hier was de berm niet gaan branden.

Op de terugtocht trof brandweer Arkel op de Achterdijk een openstaande schuur aan, waar spullen uit waren gehaald. Deze waren vervolgens over de weg gegooid.

Politie

‘Wie de eigenaar is van de schuur wisten wij niet’, meldt de brandweer op Facebook. ‘Hierop hebben we assistentie van de politie gevraagd, die eveneens ter plaatse is gekomen.’

Bij de spoorwegovergang troffen zij in de berm eveneens (metalen) spullen aan. ‘Je moet er niet aan denken dat deze onder een trein terecht komen. Deze spullen hebben we veilig gesteld en het wegdek bij de schuur hebben we gereinigd (was onveilig voor motorrijders/fietsers).’

Waterschap

De politie heeft de metalen voorwerpen meegenomen. In overleg met de gemeente is het waterschap ook ter plaatse gekomen om de situatie met de borden langs het Spoorpad op te lossen.