Busje knalt op geparkeerde auto op de Grote Kanaaldijk in Meerkerk

MEERKERK • Op de Grote Kanaaldijk in Meerkerk is op maandagavond 24 mei rond 18.50 uur een busje gebotst op een geparkeerde auto. In de auto zat een man, die naderhand klaagde over nekklachten. Hij werd nagekeken door ambulancepersoneel.

Door de frontale botsing rolde de stilstaande auto een stuk naar achteren. Het busje kwam na de botsing iets verderop tot stilstand. Een bergingsbedrijf heeft de twee voertuigen opgeladen en meegenomen.