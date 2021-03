Politie pakt twee dronken chauffeurs in Brandwijk en Molenaarsgraaf

BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF • De politie heeft in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 maart binnen een half uur twee boetes uitgedeeld voor rijden onder invloed.

Omstreeks 00.10 uur controleerde de motoragent een snorfiets op de Gijbelandsedijk in Brandwijk. De bestuurder was onder invloed van alcohol. Deze blies later op het ademanalyse apparaat 340 UGL. Het promillage was te hoog, maar hij mocht zijn rijbewijs houden.

Amper 20 minuten later werd na een korte achtervolging in Molenaarsgraaf, waarbij de bestuurder zich klemreed, een John Deere Gator staande gehouden. Deze persoon bleek ook onder invloed en blies 700 UGL. Hij kon zijn rijbewijs inleveren.

“Kennelijk blijkt het toch verleidelijk om met alcohol op achter het stuur te gaan rijden”, concludeert de politie. “Zulke berichten zijn helaas geen uitzondering. Regel een bob of pak de fiets!”