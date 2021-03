Veel rookontwikkeling bij brand in voormalige betonfabriek in Arkel

ARKEL • In de voormalige betonfabriek Betonson aan de Stationsweg in Arkel is woensdagmiddag brand uitgebroken. Hierbij komt veel rook vrij.

De fabriek wordt gesloopt. Of de brand door de sloopwerkzaamheden is ontstaan, is nog onbekend. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen uitgerukt om de brand te bestrijden. UPDATE: om 16:15 uur werd het sein 'brand meester' gegeven.

De Stationsweg is afgesloten. Brandweer ZHZ adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden.



Foto: ZHZ Actueel

Er is brand in een loods aan de #Stationsweg in #Arkel. De Stationsweg is afgesloten. Bij de brand komt veel rook vrij. Heeft u last? Doe ramen en deuren dicht en schakel ventilatie uit. — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) March 3, 2021