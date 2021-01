Auto te water in Hoornaar, bestuurster kan zelf uit haar voertuig komen

HOORNAAR • Langs de Lage Giessen in Hoornaar raakte donderdagavond rond 21:00 uur een auto in de sloot. De bestuurster zat naar eigen zeggen even niet goed op te latten en raakte in een flauwe bocht van de weg. Ze kon haar voertuig op eigen kracht verlaten.

Nadat de politie ter plaatse kwam, werd de weg afgesloten. Een berger haalde de auto, die total loss was, uit de sloot.

Een buurtbewoner gaf aan dat er langs de Lage Giessen ooit reflextiepaaltjes stonden, maar dat deze in de loop van de tijd zijn verdwenen. Sindsdien zijn al vaker auto’s te water geraakt.

