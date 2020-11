Omstanders helpen fietser uit sloot in Bleskensgraaf; politie brengt hem thuis

BLESKENSGRAAF • De politie van Molenlanden heeft in het afgelopen weekend geassisteerd bij een melding van een fietser die in een sloot was beland in de polder bij Bleskensgraaf.

De fietser moest uitwijken voor tegemoetkomende auto’s en verloor hierbij zijn evenwicht. De man belandde uiteindelijk in de sloot. De politie bedankt alle omstanders, die deze man te hulp zijn geschoten. Hij werd nagekeken door het ambulancepersoneel. Gelukkig bleken er geen bijzonderheden te zijn. Agenten hebben de man vervolgens even thuisgebracht.