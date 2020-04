Boetes voor jongeren die zich in Gorinchem niet aan 'anderhalve meter afstand' houden

GORINCHEM • De politie bekeurde woensdagavond drie jongeren in Gorinchem omdat zij zich niet aan de verplichte onderlinge afstand van anderhalve meter hielden.

Dat gebeurde in wijkpark 't Haagje. Nadat zowel BOA's als agenten de groep verschillende keren had aangesproken dat ook zij zich moesten houden aan de afstand van anderhalve meter, kreeg het drietal een bekeuring. De plek waar de jongeren samen waren is een bekende hotspot. Dit was mede ook de reden dat er tijdens de surveillance werd gecontroleerd.

'Helaas zijn er nog steeds jongeren die de boodschap om afstand te houden aan hun laars lappen', stelt de politie op Instagram. 'Hier dan maar: 'Wie niet luisteren wil moet maar voelen'.'