STREEFKERK • De brandweer is woensdagavond 18 september uitgerukt voor een grote, uitslaande brand aan de Bergstoep in Streefkerk.

Er staat een schuur in brand waar hooi in bewaard wordt. De brand werd om iets voor negen uur gemeld en in korte tijd opgeschaald van middelbrand naar grote brand. Meerdere korpsen zijn uitgerukt om bijstand te verlenen.

De Bergstoep is inmiddels (21.20 uur) afgesloten voor alle verkeer.

De brandweer zet iets later in op het voorkomen van overslag naar de omliggende panden. Om extra bluswater aan te voeren is een watertransporteenheid opgeroepen. Deze eenheid gaat water uit rivier de Lek oppompen.

De rook die vrijkomt, trekt richting de polder. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten wanneer er overlast ervaren wordt.

Later meer informatie.