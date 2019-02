Brand bij hoveniersbedrijf in Noordeloos valt mee

NOORDELOOS • Een brandmelding van een schuur bij een hoveniersbedrijf aan de Overslingeland in Noordeloos bleek zondagavond mee te vallen.

De brandweer rukte om iets voor elf uur 's avonds uit met groot materiaal, inclusief een ladderwagen vanuit Gorinchem, omdat er sprake zou zijn van een schuur met een rieten kap.

Bij aankomst bleek het te gaan om een bouwlamp die een kleine brand had veroorzaakt. De eigenaar had inmiddels de voertuigen die in de schuur stonden, naar buiten gereden.

Al vrij snel was alles onder controle en kon de brandweer na een inspectie weer inrukken.