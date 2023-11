Internationaal turnzilver en brons voor Danisha van Mourik uit Hank

HANK • Danisha van Mourik uit Hank heeft afgelopen weekend het nieuwe wedstrijdseizoen sterk ingeluid met haar turnteam tijdens de internationale WaseGymCup in België.

Het BredaGym-team, bestaande uit Lucy Corbijn, Maren van der Linde, Danique van der Hof, Sophie Hollemans en Danisha van Mourik uit Hank, draaide hun eerste wedstrijd van dit seizoen. Ze gingen meteen de sportieve uitdaging aan met hun debuut op de internationaal gerenommeerde WaseGymCup in Melsele, België.

Extra uitdagend

Een eerste wedstrijd in het seizoen weer je (wedstrijd)niveau halen is altijd al even spannend, omdat je altijd tijd tekort komt en het stabiel krijgen van het wedstrijdprogramma vaak veel tijd kost. Het feit dat ze voor het eerst deelnamen aan een nieuw internationaal toernooi voegde een extra uitdagend element toe aan de start van het seizoen voor zowel de turnsters als de begeleiding.

De afgelopen weken is er hard gewerkt in de turnhal van BredaGym, en de turnsters hebben ook een meerdaagse trainingsstage in België afgewerkt om optimaal voorbereid te zijn voor de WaseGymCup.

Ze hebben hun oefeningen aangepast aan de beoordelingscriteria in België en alle wedstrijdoefeningen vooraf gefilmd en laten beoordelen door jurylid Linda Scholtens namens BredaGym.

Sterke prestatie

Deze voorbereiding heeft zich tijdens de teamwedstrijd meteen uitbetaald, aangezien de turnsters een sterke prestatie hebben geleverd. Ze behaalden een tweede plaats en wonnen de zilveren teambeker in een veld van twaalf deelnemende teams.

Danisha heeft ook individueel brons gewonnen en had het hoogste balkcijfer van alle deelnemers, wat haar een plaats in de toestelfinale op balk op zondag opleverde. Haar clubgenootje Merel Bartelen behaalde zilver in de jeugd eredivisiecategorie.

Aankomend weekend turnt Danisha de eerste landelijke wedstrijd van het nieuwe seizoen in Weert, waarna ze zich gaat richten op de internationale Cup Michel Wanten.