Dance for Days geeft jaarlijks aan 500 leerlingen uit Altena dansles: ‘Eindoptreden is het hoogtepunt’

1 uur geleden

Sport 154 keer gelezen

WERKENDAM • Dit wordt het vierde seizoen dat Lotte de Mik met haar dansschool Dance for Days danslessen aanbiedt in Altena. Inmiddels heeft de dansschool bijna 500 leerlingen, die les krijgen in Almkerk, Giessen, Sleeuwijk, Werkendam en Woudrichem.

“Gelukkig hebben we op veel locaties grote zalen, waardoor we daar met grotere groepen terecht kunnen”, vertelt de 26-jarige onderneemster uit Woudrichem. Voor de zomer startte ze met het aanbieden van lessen in Dorpshuis Vlechtwerk in Werkendam en na de zomer startte ze daar nog een extra groep. “Met name op de nieuwe locaties is nog wel ruimte voor groei, maar daarna zullen we moeten kijken naar meer dagen op de bestaande locaties of misschien kunnen we nog meer nieuwe locaties opstarten.”

I’ve got the magic in me

Met alle groepen wordt toegewerkt naar een aantal optredens in het jaar. “Het eindoptreden in juni is natuurlijk hét hoogtepunt van het jaar. Daar doen alle groepen met leerlingen vanaf 4 jaar aan mee. Naar die show werken we het hele jaar toe. Op het podium kunnen de kinderen laten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben en aan de hand van een thema nemen we het publiek mee door de danswereld. Het thema van de laatste show was ‘I’ve got the magic in me’. Voor het eerst werden er dansen van Dance for Days begeleid met live zang en er was een prinses aanwezig. Die show zal moeilijk te overtreffen zijn”, lacht Lotte.

Havendagen

Maar de eindshow is niet het enige optreden in het jaar waar Lotte en de andere dansdocenten met hun groepen naartoe werken. Ook met Kerst volgt er een optreden en bij evenementen in Altena staan er geregeld een aantal dansgroepen op het podium. “De groep in Werkendam heeft bijvoorbeeld opgetreden tijdens de Havendagen. Zij hebben samen met de demogroepen een spetterend optreden verzorgd in Werkendam.” De demogroepen waar Lotte het over heeft, zijn de Selectie en de Motivated. De Selectie is door Lotte zelf samengesteld en voor de Motivated kunnen gemotiveerde leerlingen zich zelf aanmelden. “Er wordt dan net iets meer van de leerlingen verwacht. Maar ook naar deze groep was veel vraag. De tweede Motivated zat na een week al vol.”

Wie denkt dat Lotte daarnaast nog tijd overhoudt om thuis op de bank te chillen, heeft het mis. “In de weekenden regel ik de kinderfeestjes en in het begeleiden van openingsdansen voor bruiloften gaat ook een groot deel van mijn tijd zitten. Maar ik vind het allemaal heerlijk om te doen.”