Ingmar Visser en Lars de Kooter in NK-vorm

7 minuten geleden

WILHELMINADORP/VLISSINGEN • In twee kanalen op Walcheren hebben Ingmar Visser en Lars de Kooter van de Biesboschzwemmers laten zien dat ze klaar zijn voor de Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen die het komende weekend gehouden worden bij het Biesbosch MuseumEiland op vrijdag en zaterdag. Naast de beide heren kwam in Vlissingen ook Kirsten van der Steen aan de start.

In het Kanaal naar Goes zwommen de beide heren 1000 en 2000 meter schoolslag en voor Lars de Kooter was er in beide gevallen een eerste plaats. Op de kilometer wist hij zich in het laatste gedeelte van de race te ontdoen van zijn tegenstander die de eerste 300 meter naast hem gezwommen had en die daarna het initiatief had genomen. Op de 2 kilometer was Lars de beste bij de jongens onder 17 jaar en werd hij derde bij de senioren. Ingmar zwom in dit nummer naar een keurige vijfde plaats. Eerder op de dag had Ingmar bij de masters al een tweede plaats weten te ‘scoren’.

In het Kanaal door Walcheren bij Vlissingen waren de vier bekers keurig verdeeld over Lars en Ingmar. Lars zwom voor de verandering een keer 1000 meter vrije slag en tot zijn verrassing wist hij deze te winnen. Later op de schoolslag was er dezelfde tegenstander als in het Kanaal naar Goes, maar deze keer was er geen strijd. Lars zwom direct bij de start bij hem vandaan. Ingmar zwom opnieuw 1000 en 2000m schoolslag en bij de masters werd hij op de kilometer wederom tweede. Op de dubbele afstand wist Ingmar te verrassen met een derde plaats bij de senioren. Kirsten zwom 1000 en 3000 meter vrije slag en de kilometer ging een stuk sneller dan eerder dit seizoen tot haar verrassing. De 3 kilometer zwom ze omdat ze er toch was en ze wist een keurige tijd te realiseren.

Vrijdag zullen vanaf 16.30 uur de eerste nummers starten en op zaterdag begint de dag om 9.00 uur en deze duurt tot ongeveer 16.00 uur. Vanaf ongeveer 14.00 uur is het mogelijk om als niet-wedstrijdzwemmer ook in de Biesbosch te zwemmen. Er staan dan Biesbosch Challenges op het programma. Voor de jongste zwemmers 250 of 500 meter en zwemmers vanaf 12 jaar kunnen kiezen uit 1000, 2000 of 5000 meter. Inschrijven kan tot ongeveer 13.00 uur.