Mooi deelnemersveld ONK open water zwemmen

13 minuten geleden

Sport 67 keer gelezen

WERKENDAM • Bij het Biesbosch MuseumEiland worden komende vrijdag en zaterdag de Open Nederlandse Kampioenschappen Open Water Zwemmen gehouden. Deze kampioenschappen worden georganiseerd door de Biesboschzwemmers tijdens de tiende editie van de Biesbosch Open Water Race (BOWR). Speciaal voor deze editie kunnen de deelnemers een mooie herinnering krijgen.

Op vrijdag begint het ONK met de Olympische 10 kilometer en hierop zal bij de heren een nieuwe kampioen gehuldigd worden. Marcel Schouten is dit jaar niet ingeschreven. Het hele podium zal nieuw zijn, want geen van de deelnemers van vorig jaar heeft ingeschreven. Op papier lijkt Tenzin Tieman (Old Dutch) een goede kans te maken, maar Bas Blanker (ACZ) en Tristan Kloet (ZPC De Zeeuwse Kust) zullen zeker niet uitgesloten mogen worden. Bij de dames is de top drie van vorig jaar wel aanwezig. Anne Noom (Het Y) wist toen Jenny Schouten (MZ&PC) en Amé Hulleman (DZ&PC) voor te blijven. Dit jaar lijkt Jenny sterker geworden te zijn, dus het wordt afwachten of het podium hetzelfde is.

3000m schoolslag

Op de 3000m schoolslag bij de heren is de top drie van de senioren aanwezig. Nicko Kamphuis (De Warande), Richard van der Horst (De Meer) en Lars de Kooter (De Biesboschzwemmers) stonden vorig jaar in deze volgorde op het podium en de kans is groot dat dit het podium ook dit jaar zal zijn. Lars zal daarnaast zijn titel verdedigen bij de jeugd (onder 17 jaar). Van het podium van vorig jaar bij de dames is Jessica Dekkinga (Steenwijk 1934) aanwezig. Het is afwachten of zij dit jaar ook het podium haalt en met wie. Chantal van der Horst (De Meer) en Evelien te Paske (MSZV Tiburón) lijken ook kanshebbers te zijn.

De junioren zwemmen 2500m vrije slag en de masters 3000m vrije slag. Vanwege de vele categorieën is het moeilijk om te voorspellen wie daar als eersten eindigen. Bij de jongens zal zeker Bram Loots (KZC) snel zijn en bij de meisjes gaat de strijd mogelijk tussen Amber Kunst (DAW), Madeleine Bertram (De Dolfijn) en Sarah Akil (Het Y).

Programma dag 2

De tweede dag begint met de 5000 meter vrije slag en bij de heren zijn de nummers 2 en 3 aanwezig. Timo Dinkelberg (Zwemsport Parkstad) en Bram Loots (KZC) zijn aanwezig en het scheelde toen minder dan een seconde. Verder zien we op de lijst Hessel Robert (Het Y), maar ook weer Tenzin Tieman en Bas Blanker staan. Het kan een mooie race worden. Vorig jaar zwom bij de dames Serena Stel (De Dolfijn) onbedreigd naar de winst en ook dit jaar is ze aanwezig. Anne Noom werd toen derde en is ook dit jaar ingeschreven net als Jenny Schouten. Waarschijnlijk zullen deze dames om de ereplaatsen gaan strijden.

Na de 5 kilometer zwemmen de junioren 1500m schoolslag en de masters 2000m schoolslag. Net als een dag eerder is het moeilijk te voorspellen wie er met de prijzen naar huis gaan. Bij de junioren jongens zal Lars de Kooter van de organiserende vereniging zeker proberen de titel te pakken.

Het ONK wordt afgesloten met de 4x500m vrije slag gemengd. De teams bestaan uit twee dames en twee en heren en er zullen zeven teams om de prijzen strijden. Vorig jaar was de winst voor De Dolfijn gevolgd door Het Y en Zwemlust-Den Hommel.

De wedstrijden beginnen op vrijdag om 16.30 uur en op zaterdag om 9.00 uur. Na het ONK-programma word het programma van de BOWR gehouden waar misschien wel de kampioenen van de toekomst zich laten zien. Naast de wedstrijden zijn er ook Biesbosch Challenges (250, 500, 1000, 2000 en 5000 meter) waarvan de opbrengst naar Stichting ALS Nederland gaat. Deze beginnen rond de klok van 14.00 uur en inschrijven kan nog ter plaatse tot ongeveer een uur voor aanvang.

Meer informatie op https://bowr.nl.