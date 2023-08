Ploegentijdrit voor recreanten in de polder tussen Noordeloos en Ameide

NOORDELOOS/REGIO • RC Jan van Arckel houdt woensdagavond 23 augustus een ploegentijdrit voor recreanten. Er wordt gekoerst in de polder tussen Noordeloos en Ameide.

Vanaf 19:00 uur wordt er gereden in de volgende categorieën: jeugdploegen, damesploegen, herenploegen, gemengde ploegen en gezinsploegen (allemaal regionaal). Per ploeg maximaal één licentiehouder (Sportklasse/Amateurs). Minimaal twee renners per ploeg zijn lid van Jan van Arckel óf woonachtig in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden/Altena.

Buiten mededinging is er beperkt startgelegenheid voor ploegen van buiten de regio of ploegen met vier licentiehouders.

Inschrijven tot en met 21 augustus via: www.janvanarckel.nl. Ter plaatse aanmelden is niet mogelijk. Contactpersoon is Ine van der Laar: ine@vanderlaar.com, 06-19472143.