TTV Rally stunt tegen Breda

WIJK EN AALBURG • Vrijdagavond was er in een druk bezochte Tulpstraat voor TTV Rally een alles of niets wedstrijd!

Breda 3 had met 3 punten genoeg om zich te handhaven, TTV Rally had 7 punten nodig. Breda startte direct scherp door de 0-1 te pakken. Maar daarna kwam TTV Rally los, Jens Baars won al zijn 3 de wedstrijden, Peter van der Velden deed dat ook en pakte ook de wedstrijd in de dubbelspel samen met René van Helden en René pakte ook nog zijn andere 2 wedstrijdpunten.

Wat een dus een spectaculaire uitslag van 9-1 voor TTV Rally opleverde. Deze uitslag betekende voor Breda directe degradatie en TTV Rally speelt daardoor op 13 mei zijn promotie/degradatie wedstrijd.