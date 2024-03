Prins Willem Alexanderschool uit Eethen overhandigt voedselbank een cheque

vr 29 mrt 2024, 16:36

EETHEN • De Prins Willem Alexanderschool in Eethen organiseerde in december een Kerstfair. Een deel van de opbrengst is naar Voedselbank Altena in Sleeuwijk gegaan.

Directrice Eline van Esch heeft de leerlingenraad gevraagd welk doel zij zouden willen steunen. De leerlingenraad koos ervoor om Voedselbank Altena te steunen, omdat ze het belangrijk vinden dat iedereen elke dag voldoende voedsel heeft.

750 euro voor voedselbank

Donderdag kwamen er twee vrijwilligers van de voedselbank naar de school in Eethen om de cheque in ontvangst te nemen. De Prins Willem Alexanderschool overhandigde een cheque van 750 euro. Een leerling sloot af met de woorden: “Door onze school in Eethen hebben jullie meer geld voor eten.”

Rondleiding bij voedselbank

De vrijwilligers van de Voedselbank waren zeer enthousiast en blij met het bedrag, en nodigden de school uit voor een rondleiding op hun locatie.