Opruimactie in de Biesbosch groot succes: zo’n 40 kuub zwerfafval opgeruimd

ma 11 mrt 2024, 17:06

Nieuws 104 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Ruim tweehonderd vrijwilligers hielpen op zaterdag 9 maart op verschillende locaties mee zwerfafval in Nationaal Park De Biesbosch op te ruimen. In totaal is zo’n 40 kuub zwerfafval uit de natuur gehaald.

Na het vele hoge water afgelopen winter was het hard nodig: een grote opruimactie langs de oevers van de rivieren in Nationaal Park De Biesbosch. Ruim tweehonderd vrijwilligers staken zaterdag onder begeleiding van Staatsbosbeheer de handen uit de mouwen en struinden de oevers af op zoek naar (zwerf)afval.

Wattenstaafjes en tuinstoelen

Naast scheepsafval en heel veel plastic kwamen de deelnemers ook wattenstaafjes en zelfs tuinstoelen tegen. Al het afval wordt via containers van Rijkswaterstaat afgevoerd. Afval is niet alleen een ergernis voor bezoekers, het is ook een bedreiging voor de natuur.

‘Inmiddels kennen we talloze voorbeelden waarbij dieren het slachtoffer zijn van zwerfafval. Ze raken erin verstrikt, gebruiken het in hun nesten of eten het op’, aldus Staatsbosbeheer.

40 kuub afval geruimd

Vanuit verschillende startlocaties in Dordrecht, Werkendam en Drimmelen werd afval geruimd. Meerdere ondernemers en particulieren hielpen daarbij.

“We zijn blij dat er vanuit de regio zoveel betrokkenheid is. Om bij de opruimlocaties te komen, werden door verschillende partijen boten geleverd. Ook IVN Dordrecht, KNNV, VVHB, Watersportvereniging Biesbosch uit Drimmelen, Sportvisserij Zuidwest Nederland en Wildbeheereenheid Biesbosch werkten mee aan de actie”, vertellen de boswachters van Staatsbosbeheer.

“Er waren dit jaar zelfs kano- en subgroepen die in de kreken afval weghaalden. In totaal haalden we zo’n 40 kuub afval uit het gebied. Alle vrijwilligers hartelijk dank voor de betrokken inzet. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen bereiken.”

Campagne met drie jaar verlengd

Om de afvalproblematiek in de Biesbosch aan te pakken en recreanten meer bewust te maken van de gevolgen van afval in de natuur, heeft Staatsbosbeheer in de afgelopen drie jaar met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Brabant, IVN, Waterschap Rivierenland, de gemeenten Altena, Dordrecht en Drimmelen samengewerkt aan de campagne ‘Samen houden we de Biesbosch schoon’.

“Ook de gemeente Geertruidenberg en de Provincie Zuid-Holland raakten enthousiast van de acties en haakten vorig jaar bij het project aan. We hebben gezien dat de campagne in de Biesbosch heeft geleid tot een schonere natuur en hebben het gevoel dat bezoekers zich ook meer bewust zijn van de gevolgen”, aldus de boswachters.

“We zijn erg blij met dit resultaat, maar acties blijven noodzakelijk. De campagne is daarom begin 2024 omgezet naar een structurele aanpak. In ieder geval voor de periode 2024 tot en met 2026.”

Deze schoonmaakactie gemist?

De volgende grote opruimactie in de Biesbosch staat gepland voor zaterdag 21 september tijdens World Cleanup Day. Aanmelden voor deze actie kan vanaf deze zomer via de website van Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl/biesbosch-schoon.