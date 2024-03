Koud thuis? Kom naar de Warme Kamers in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Vorig jaar startte het Leger des Heils met de Warme Kamersactie, zodat niemand in de kou hoefde te zitten als gevolg van de stijgende energierekening. In Nieuwendijk zijn er dit jaar drie Warme Kamers.

De Bibliotheek CultuurPuntAltena, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk openen iedere week hun deuren. Bezoekers vinden hier niet alleen warmte in de temperatuur, maar ook gezelschap, een gesprek, spelletje of krant/tijdschrift.

Bibliotheek CultuurPuntAltena, Hasselmanstraat 1, is geopend op maandag van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 14.00 tot 20.00 uur. De Hervormde Kerk is op dinsdag geopend van 09.30 tot 11.30 uur. De Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, is open op donderdag van 13.30 tot 16.00 uur.

Meer initiatieven

Naast het openen van de Warme Kamers zien de kerken ook op andere manieren om naar wie het nodig hebben. Zo is er een actie met de Voedselbank Altena die loopt tot en met Pasen, regelen ze kerstpakketten en steunen het initiatief van de Buurtkast op de hoek Heistraat-Vijverstraat.

De kerken staan open voor meer ideeën en samenwerkingen met betrekking tot armoedebestrijding. Heb je een idee? Laat het weten via scriba@gknieuwendijk.nl.

Meer Warme Kamers in Altena

Naast de locaties in Nieuwendijk zijn er meer Warme Kamers in Altena. De Bibliotheekvestigingen in Hank, Wijk en Aalburg en Woudrichem zijn tijdens openingstijden ook een extra huiskamer. Bekijk de openingstijden op www.bibliotheekaltena.nl/openingstijden.