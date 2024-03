Inwoners van Altena opgelet: het broedseizoen van weidevogels is begonnen

vr 8 mrt 2024, 12:43

EETHEN/BABYLONIËNBROEK • De weilanden aan weerszijden van de Oude Weide Steeg tussen Babyloniënbroek en Eethen in het hart van de gemeente Altena vormen een belangrijk kerngebied voor weidevogels en zijn cruciaal, omdat er kwetsbare soorten als grutto, wulp en tureluur broeden. Waarschuwingsborden moeten automobilisten hieraan herinneren.

In het gebied ligt ook een plasdrasweiland dat een enorme aantrekkingskracht op weidevogels heeft. Agrariërs maaien hun weilanden hier na het broedseizoen om beurten en niet eerder dan 8 juni, zodat de tientallen kuikens er in alle rust op kunnen groeien.

Fatale keuze

Nog niet vliegvlugge kuikens stappen in die periode echter nietsvermoedend de weg over op zoek naar voedsel. Een keuze die hen vaak fataal wordt door het voorbijrazende verkeer.

Agrariërs werken gedurende het broedseizoen intensief samen met de ANV (Agrarische Natuur Vereniging), het Brabants Landschap en vrijwilligers van Altenatuur. Alle moeite en tijd waarin deze partijen met elkaar samenwerken is in die gevallen voor niets. Bovendien sneuvelt er een generatie weidevogels die zich een jaar later niet opnieuw kan voortplanten.

Gemeente Altena plaatst waarschuwingsborden

Ook de gemeente Altena ziet het belang van het beschermen van weidevogels in met het plaatsten van twee waarschuwingsborden aan zowel de noord- als zuidzijde van dit belangrijke broedgebied. Automobilisten worden verzocht hun snelheid aan te passen.

729 nesten beschermd in 2023

In de gemeente Altena verloopt de samenwerking tussen alle partijen voorspoedig. In 2023 zetten 110 vrijwilligers van Altenatuur en 130 agrariërs zich intensief in om de weidevogelstand op het eiland op peil te houden. Er werden in totaal 729 nesten beschermd.