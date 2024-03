• Voordat het broedseizoen begint is er een grote opruimactie in de Biesbosch.

Schoonmaken in de Biesbosch voor het broedseizoen begint: ‘Ik verbaas me elke keer weer’

wo 6 mrt 2024, 16:22

Nieuws 134 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • De landelijke opschoondag van Nederland Schoon staat op de kalender op zaterdag 23 maart. “Maar dit is te laat”, vertelt Cynthia van ‘t Hoff.

Ze is boswachter publiek bij Staatsbosbeheer Biesbosch. “Op 15 maart begint het broedseizoen, dan kunnen we het gebied niet meer in. Daarom organiseren we in de Biesbosch deze grote schoonmaakactie op 9 maart. We willen de kraamkamers schoonmaken. Rekening houdend met de natuur en hoog water, kan dit niet veel eerder.”

“De Biesbosch is de groene bezem van het Deltasysteem”, vertelt Cynthia van ’t Hoff. “Al het afval dat de afgelopen maanden door het hoge rivierwater is meegevoerd, blijft hangen in de oevers en spoelt zo steeds verder de Biesbosch in.”

Door het hoge water is hier veel afval aangespoeld

Wattenstaafjes, heel veel wattenstaafjes

“Met deze schoonmaakactie in het voorjaar richten we ons op de oevers. Door het hoge water is hier veel afval aangespoeld. Afval vanuit de scheepvaart, bouw en industrie, dat mede afkomstig is uit Zwitserland, Duitsland, België en Frankrijk, blijft achter op de oevers na hoog water. Vanuit de oevers spoelt het verder of verpulvert het in kleine stukjes, wat het nog moeilijker maakt om op te ruimen.”

Op de vraag welke zaken haar verbaasden tijdens vorige opruimacties, antwoordt Van ’t Hoff ad rem: “Wattenstaafjes. Heel veel wattenstaafjes. Eerst denk je: wat is dit? Zijn dit lollystokjes? Maar dan ontdek je dat het wattenstaafjes zijn, een artikel dat blijkbaar door veel mensen in het toilet wordt gegooid. Door overstort van het riool komt dit in de rivier terecht en vinden wij ze in grote aantallen terug op de oevers van de Biesbosch.”

‘We doen dit echt samen’

De opschoonactie is een samenwerking tussen de gemeenten Altena, Drimmelen, Dordrecht en Geertruidenberg, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, IVN en Waterschap Rivierenland.

“We doen dit echt samen. Zaterdag gaan we naar de pareltjes van de Biesbosch, plaatsen die normaal afgesloten zijn voor publiek, ook plaatsen die vaak moeilijk bereikbaar zijn. Juist daarom is het van belang dat we daar opruimen. Bij een andere actie vonden we afval uit de jaren 50. Zo lang blijft restafval achter in de natuur, dat onderstreept het belang van deze actie.”

Iemand heeft daar bedacht om een feestje te houden in de natuur

‘Dit verzin je toch niet’

“Ik verbaas me elke keer weer. Op de Aakvlaai in Hank vonden we plastic confetti. Iemand heeft daar bedacht om een feestje te houden in de natuur. Waarschijnlijk onbewust en zich niet realiserend welke gevolgen dit heeft, maar de kleine plastic deeltjes zijn heel schadelijk. We vinden vogelnesten vol met plastic afval, vogels en vissen die het inslikken.

“Of,” vertelt Van ’t Hoff vol verbazing, “vind je midden in het natuurgebied resten van vuurwerk. Wie bedenkt het om hier vuurwerk af te steken en dan ook nog achter te laten? Dit verzin je toch niet.”

Nulstand

“Ik hoop dat we nu een nulstand kunnen bereiken. De actie van zaterdag is groots opgezet, met veel samenwerkende partijen en er gaan ruim 200 mensen de Biesbosch in. We leven allemaal op deze planeet en die zijn we met elkaar aan het vervuilen. We zijn steeds meer op de goede weg om dit op te lossen, maar we moeten dit echt gezamenlijk doen”, benadrukt ze nog eens.

Vanuit de Biesboschpoorten in Altena zullen zaterdag zo’n 85 personen de beschermde gebieden intrekken rondom Werkendam, maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar wegens annuleringen.

Wellicht zien we nog groepen kraanvogels

Kraanvogels spotten?

“Er komt oostenwind aan, dat is niet alleen gunstig voor de waterstand, een bijkomend voordeel is dat we wellicht nog groepen kraanvogels over zien komen,” glimlacht Van ‘t Hoff.

“Boswachter Harm gaat met een groep naar Anna Jacominaplaat, echt een beschermd pareltje van de Biesbosch. En boswachter Jonathan naar de Rietplaat en Petrusplaat. Onderweg vertellen ze graag.”

Handen uit de mouwen steken?

Wie zaterdag zijn handen uit de mouwen wil steken, kan zich aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/biesbosch-schoon, of mailen naar biesbosch@staatsbosbeheer.nl.