Altena pakt menstruatiearmoede aan: gratis producten voor vrouwen die het niet kunnen betalen

21 minuten geleden

ALTENA • Altena wil graag iets doen tegen menstruatiearmoede in de gemeente. Daarom gaan ze op verschillende plaatsen Menstruatie Uitgiftepunten openen. Hier kunnen meisjes en vrouwen gratis menstruatieproducten krijgen als ze niet genoeg geld hebben om ze te kopen.

De gemeenteraad nam in februari 2023 een motie aan, waarin werd uitgesproken dat ieder meisje of vrouw in de gemeente Altena toegang moet hebben tot menstruatieproducten.

Unaniem besluit

Het voorstel kwam van Progressief Altena, AltenaLokaal en de ChristenUnie. Op dit moment zijn er maar een paar uitgiftepunten in Altena, en sommige zijn ‘s avonds niet open. De raad was het unaniem eens: dat moet veranderen.

MUP’s

Om ervoor te zorgen dat alle vrouwen in Altena toegang hebben tot menstruatieproducten, werkt de gemeente samen met het Armoedefonds. Zij kunnen menstruatiepakketten leveren aan de Menstruatie Uitgiftepunten (MUP’s). Deze punten worden door de hele gemeente geplaatst.

Bekendheid geven

Het Armoedefonds helpt ook om de MUP’s bekend te maken, door verschillende materialen hiervoor te leveren. De gemeente wil de punten daarnaast bekend maken via jongerenwerkers, jongerenorganisaties, opvanglocaties, sportclubs en scholen.

Het Armoedefonds zal in ieder geval in 2024 pakketten leveren. Na dit jaar wordt geëvalueerd hoe het gaat.

Locaties

De gemeente heeft al locaties in Almkerk, Giessen-Rijswijk, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Sleeuwijk, Veen, Wijk en Aalburg, Woudrichem en Werkendam in gedachten om de MUP’s zo goed mogelijk te verspreiden over de dorpen.

Als er interesse is, zullen er ook uitgiftepunten komen op (basis)scholen. De gemeente onderzoekt ook welke huisartsenpraktijken mee willen doen.