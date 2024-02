• Archieffoto van De Rietpluim in Dussen, waar straks het nieuwe onderkomen van Frontrunners Ministries moet komen.

Altena heeft langer nodig om te beslissen over vergunningsaanvraag van Frontrunners Ministries

DUSSEN • De gemeente Altena gaat een uitgebreidere procedure volgen voor de vergunningsaanvraag die Frontrunners Ministries onlangs heeft ingediend.

De religieuze organisatie van Tom de Wal wil op de locatie van het voormalige partycentrum De Rietpluim in Dussen een groot religieus complex bouwen. Dit plan is in strijd met de huidige bestemmingsplanregels.

Daarom kan de aanvraag niet binnen acht weken worden beoordeeld, zoals bij andere aanvragen gebruikelijk is. Er is een uitgebreide procedure nodig, waardoor de gemeente Altena zes maanden de tijd heeft om over de aanvraag te beslissen.

Al drie reacties

Het college heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat inmiddels al drie personen een inhoudelijke reactie op het plan hebben ingediend. Deze reacties worden door de gemeente meegenomen in de beoordeling van het plan.

Eerst ter inzage

Voordat de vergunningsaanvraag wordt verleend of geweigerd, zal eerst het (ontwerp) besluit ter inzage worden gelegd, zoals gebruikelijk is. Hierdoor krijgt iedereen de mogelijkheid om een reactie op het besluit bij de gemeente kenbaar te maken. Pas nadat deze reacties zijn verwerkt in het plan, zal er een definitieve beslissing worden genomen.

Hypermodern gebouw

Op de locatie van het voormalige partycentrum De Rietpluim moet een hypermodern gebouw komen, dat ruimte biedt aan onder andere een bijbelschool, kantoor, studio en congreszalen. Ook wil de religieuze organisatie vierhonderd parkeerplaatsen bij het nieuwe pand aanleggen om voldoende parkeergelegenheid te bieden aan bezoekers van evenementen. Dit aantal is nodig aangezien één van de zalen plaats biedt aan zo’n 1500 mensen.

Petitie

Omwonenden van de Oude Kerkstraat 6, het adres waar Frontrunners Ministries wil bouwen, zijn niet te spreken over de plannen. Zij maken zich onder meer zorgen over verkeersoverlast in Dussen. Helga Gardenier en haar partner Rob Suyskens zijn daarom vorig jaar een petitie gestart tegen de komst van het religieuze centrum.

Niet onomstreden

Evangelist Tom de Wal is niet onomstreden. De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft De Wal eerder vergeleken met het zelfverklaarde medium Jomanda. De aanleiding hiervoor zijn de genezings- en bevrijdingsdiensten die De Wal organiseert. De VtdK heeft in een brief gewaarschuwd dat de gemeente Altena voorzichtig moet zijn met de religieuze organisatie.