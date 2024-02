Jacqueline van Meeteren neemt afscheid als directrice: ‘Ik kijk nu wat er op mijn pad komt’

EETHEN • “Het was een prachtige dag, maar ook eentje vol emotie”, sprak Jacqueline van Meeteren na afloop van haar afscheidsevenement als directeur van de OBS Prins Willem Alexanderschool in Eethen.

“Ja, met een lach en een traan”, voegt ze toe. De Sleeuwijkse moest inderdaad diverse traantjes wegpinken. “Je gaat weliswaar zelf stoppen maar je sluit toch een bepaalde periode af die je heel dierbaar is.”

In een paardenkoetsje

Natuurlijk moest haar afscheid van de Eethense school waar ze bijna negen jaar directeur van is geweest op een bijzondere wijze gebeuren. Dat begon vrijdag al vroeg in de ochtend met haar laatste reis naar school. De aankomst was niet in een auto, niet op de fiets, maar in een paardenkoetsje.

“Ik had nog nooit in een koetsje gezeten”, liet ze zich later nog ontglippen. Door een haag van leerlingen en onder goudkleurige bogen door mocht ze de school betreden.

Aandenken aan Eethense periode

In de school werd ze in alle klaslokalen toegezongen en kreeg ze in ieder klaslokaal telkens twee puzzelstukken wat leidde in totaal tot acht stukken dat uiteindelijk uitmondde in een prachtige foto met alle leerlingen erop. Van de leerlingen en de teamleden kreeg ze nog sierraden, een boek en een schilderij als aandenken aan haar Eethense periode.

“Ik heb in Eethen een fijne tijd gehad. Fijne leerlingen en ook fijne ouders”, vertelt ze. Van de ouders werd nog apart afscheid genomen. Dat gebeurde ’s middags.

Werkzaam in de streek

Van Meeteren werkte een paar decennia lang in het onderwijs. Voordat ze negen jaar geleden naar Eethen kwam was ze leerkracht bij drie andere scholen in de streek. Ze begon bij de Verschoorschool in Sleeuwijk, daarna verkaste ze naar de Regenboog in Dussen en vervolgens gaf ze les aan de OBS Sigmondschool in Werkendam.

‘Het is goed geweest’

Hoewel ze nog niet de gepensioneerde leeftijd heeft bereikt, hakte ze een poos geleden toch de knoop door om te stoppen. “Ik ben net 60 jaar geworden en dan kom je in een fase van je leven dat je de vraag stelt: wat wil je nu nog? Ik vond dat het zo goed geweest was. Ik kijk nu maar wat er op mijn pad komt. Wie weet.”

Verbonden aan onderwijs

Ze gaat zich meer bezig houden met haar hobby’s, waar lezen er één van is. “Maar we gaan eerst even op wintersport.” Toch blijft Jacqueline van Meeteren nog enigszins verbonden aan het onderwijs.

“Ik blijf wat doen voor SOOLVA (Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena). In dit geval ga ik toekomstige leerkrachten die de PABO-opleiding volgen begeleiden in het project Samen Opleiden. Dit gebeurt in samenwerking met AVANS PABO in Breda.”

Opvolger is bekend met Eethense school

In Eethen wordt Jacqueline van Meeteren als directeur opgevolgd door Eline van Esch. Van Esch is bekend met de Eethense school want ze is er al een aantal jaren leerkracht en kon zodoende het vak van directeur een poos afkijken.

“Ik borduur verder op wat Jacqueline achter laat en opgebouwd heeft”, zegt Van Esch, die woonachtig is in Waalwijk.