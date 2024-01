Tweede Altena Poetry Slam heeft verrassende ontknoping: niet twee, maar drie finalisten

NIEUWENDIJK • Elf slammers namen het vrijdagavond in Xinix tegen elkaar op tijdens de tweede Altena Poetry Slam van stichting Poëzie Land van Altena.

Met elf poëten was de animo iets groter dan vorig jaar toen negen slammers het tegen elkaar opnamen. Enkelen gingen in de herhaling, zoals de streekgenoten Francy de Jong en Dirk Tolenaars. De avond kende een verrassende ontknoping met drie dichters, in plaats van twee, die in de finale tegenover elkaar stonden.

Winnaar van vorig jaar in jury

Romy van Dongen, de winnaar van vorig jaar, mocht dit keer plaats nemen in de jury. Wel zorgde ze voor een mooi intermezzo door een dichterlijke samenvatting te geven van de twee optredens van alle deelnemers. Zo typeerde ze eerste ronde met oma’s en de tweede ronde met schilderijen en de slotconclusie dat alle dichters samen ‘geschiedenis schrijven’.

Opvallend tijdens de optredens was de aandacht voor melancholie, weemoed en verlangen. Iets dat vaker geassocieerd worden met poëzie. Qua timing is de Poetry Slam een mooie aanloop op de nationale gedichtenweek die donderdag 25 januari begint, dit jaar met het thema ‘thuis’.

Veel dichters van buiten regio

Bijzonder bij de tweede Altena Poetry Slam is het grotere aantal dichters van buiten de regio. De elf deelnemers mochten tweemaal een gedicht voordragen. Iedereen werd beoordeeld door de jury met Hilma Bruinsma, Fons Naterop en Romy van Dongen.

Zij namen de helft van de beoordeling voor hun rekening, de andere helft bestond uit de score van de applausmachine. Hoe harder het publiek klapte, des te meer punten werden verdiend.

Francy de Jong uit Almkerk mocht het spits afbijten in de eerste ronde, maar vooral haar tweede voordracht over ‘het leven dat draden van geluk weeft’ was sterk, het publiek was muisstil toen Francy op het podium stond.

George van Loon valt op

In de eerste ronde mochten elf dichters hun voordracht houden; vervolgens vielen Yvonne Kapel, Roan Botman en Bart van Veen af. In de eerste ronde viel George van Loon al op, zijn voordracht was vooral pittiger dan de rest, bijna allemaal hadden ze een wat meer timide optreden.

Van Loon kreeg van de applausmachine een 9,5, de hoogste score in de eerste ronde. Na een optreden van singer-songwriter Annemarie Brijder en het aanstekelijke optreden van de band Roes, mochten acht dichters in de herkansing met een nieuw gedicht.

Melancholie in veel voordrachten

Rijan van Leest uit Hank sprak over een stervende zwaan, over dansen tegen de vergankelijkheid, het publiek waardeerde het met een 9,1. Julian Harmens had een sterk tweede optreden en sprak over ying en yang, over zijn vrienden en het lezen van poëzie van Lucas Rijneveld.

Freddie den Besten uit Dordrecht noemde in haar voordracht gelukkige mensen ‘verschrikkelijk’; het sloot mooi aan bij de melancholie die in veel voordrachten doorklonk.

Drie finalisten

Na acht optredens velde de jury haar oordeel en deelde de meeste punten uit aan George van Loon uit Tilburg, die zo eerste werd. Julian Harmens uit Oudorp en Freddie den Besten uit Dordrecht deelden de tweede plaats.

Het zorgde even voor aarzeling bij Leny van der Ham van stichting Poëzie Land van Altena, die de presentatie in handen had. Normaliter nemen twee slammers in de finale het tegen elkaar op. Nu werd gekozen voor drie deelnemers. Na een korte pauze volgde het slotakkoord op weg naar de winnaar.

Slotakkoord valt tegen

En dat slotakkoord viel toch een beetje tegen; de drie slammers wisten niet zo goed tegen wie ze nu hun dichtregels moesten uitspreken. Julian Harmens leek nog het beste vast te houden aan zijn gedicht en de ‘poeten die samenkomen’ in een reis per limousine naar Berlijn.

George van Loon was af en toe zijn tekst kwijt, maar zoals hij zelf dichtte: ‘hij komt altijd weer tot leven’. En daarmee won hij de tweede Altena Poetry Slam, de applausmachine noteerde bij hem de hoogste score.

Hij mocht de award in ontvangst nemen en voor alle andere deelnemers waren er bloemen. De band Roes zorgde voor een vrolijk muzikaal slotakkoord.

Volgende Altena Poetry Slam

De derde Altena Poetry Slam wordt gehouden op 24 januari 2025.