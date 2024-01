Elf slammers nemen het tegen elkaar op tijdens de tweede Altena Poetry Slam in Xinix

ma 8 jan 2024, 10:36

NIEUWENDIJK • In poppodium Xinix wordt vrijdag 19 januari vanaf 20.00 uur door stichting Poëzie Land van Altena de tweede Altena Poetry Slam gehouden. Dit jaar hebben elf slammers zich ingeschreven die meedingen naar de eerste prijs. Zij treden allen tweemaal op, de twee slammers met de meeste punten nemen het in de finale tegen elkaar op.

De elf slammers zijn Karen Heerema, Julian Harmens, Francy de Jong uit Almkerk, George van Loon, Bart van Veen, Jasper de Plume, Yvonne Kape uit Rijswijk, Freddie den Besten uit Dordrecht, Dick Tolenaars, Boike Wieman en Rijan van Leest uit Hank.

Drie juryleden

De winnaar van vorig jaar, Romy van Dongen, doet dit jaar niet mee, zij is één van de drie juryleden samen met Fons Naterop en Hilma Bruinsma. De slammers worden door het publiek beoordeeld aan de hand van een applausmeter, ook krijgen ze allen een cijfer van de jury. De finale wordt beslist door het publiek met de applausmachine.

Kaarten

Naast de slammers treedt de band Roes op, zij spelen vooral Nederlandstalige popmuziek. Singer-songwriter Annemarie Brijders zingt lichte liedjes met scherpe teksten. De kaarten voor de Poetry Slam kosten 12.50 euro. De tickets voor de tweede Altena Poetry Slam zijn online te bestellen bij poppodium Xinix, via www.xinix.nl.

Wat is poetry slam?

Een poetry slam of poëzieslag is eigenlijk een kruising tussen literatuur en sport. Enkele slamdichters, kortweg ‘slammers’, gaan op een podium (vaak in een club of café) een wedstrijd met elkaar aan. Binnen een bepaalde korte tijd en in een paar rondes dragen de dichters hun gedichten voor.

Het publiek en/of de jury bepaalt wie de beste is. Bij poetry slam is zowel de inhoud als de voordracht belangrijk. Uiteindelijk gaat het maar om één ding: het publiek enthousiast maken.