Nosjuh’s Catering uit Drongelen draait na brand weer op volle toeren: ‘Mooie kant van deze wereld’

DRONGELEN • Voor de familie Van de Pol in Drongelen was donderdag 17 augustus 2023 een donkere dag. Een brand verwoestte hun cateringbedrijf en boerderijwinkel. Een ‘levenswerk’ van zes jaar ging in een uur tijd letterlijk in rook op.

Een wasdroger was deze dag de boosdoener van de brand. Om het vuur te bestrijden was de brandweer massaal aanwezig en werd er een grootwatertransport ingezet, waarbij water uit een nabijgelegen kanaal werd gepompt om de bluswerkzaamheden te ondersteunen. Hierdoor kon onder andere het woonhuis op het terrein worden gespaard.

Ruim vier maanden later ziet de lucht er mooier uit. “Mijn vrouw Sanne is afgelopen week bevallen van ons zoontje Thijn”, vertelt Arnaud van de Pol (32) op deze derde decembermaandag met een blij gezicht.

Pand in Elshout

Zijn bedrijf Nosjuh’s Catering draait inmiddels ook weer op volle toeren. Dat laatste gebeurt uit een pand in Elshout dat zo lang wordt gehuurd tot dat de nieuwbouw aan de Molensteeg voltooid is. Voor groenten, eieren, kaas en andere dingen staat aan het begin van het erf de boerderijautomaat paraat.

Snel operationeel

“Een week na de brand waren we alweer operationeel”, vervolgt Van de Pol. “Het eerste weekend hebben we weinig gedaan, maar het weekend erop konden we al tachtig procent van onze opdrachten uitvoeren. Twee weken na de brand kwam het pand van onze groenteleverancier in Elshout vrij en konden we daar intrekken.”

“We hebben daarbij veel hulp gehad van een vaste klant van ons: Maasoever Cold Store uit Waspik van de neven Van Dalen uit Uitwijk. Zij hebben ons geweldig geholpen. Hun technische dienst zorgde ervoor dat onze keuken in Elshout snel operationeel was.”

De mooie kant van deze wereld

Hulp van vrienden en bekenden. Het liep de eerste tijd als een rode draad door het bedrijf. Arnaud en zijn familie waarderen het nog steeds enorm wat hen in positieve zin overkwam. “Dat was de mooie kant van deze wereld. Daar sta je niet zo bij stil tussen alle ellende die er ook is.”

Knop omgezet

Voor Arnaud van de Pol duurde de brand-ellende niet lang. Dat gebeurde onder het motto: Het komt goed, dat gaat nu ook gebeuren. “We hebben gelijk de knop omgezet en gekeken wat we nog wel hadden en zijn vanuit die situatie verder gegaan. We zijn er positief ingegaan”, vertelt hij over de eerste periode na de brand. “Ook ons personeel heeft nooit zonder werk gezeten.”

Nieuw onderkomen

Het pand in Elshout hoopt Van de Pol snel in te ruilen voor een nieuw onderkomen. Dat nieuwe gebouw komt op dezelfde plaats waar het oude stond. “De definitieve aanvraag voor de vergunning gaat een dezer dagen naar de gemeente. We hopen met de kerst 2024 weer vanuit Drongelen te kunnen werken.”

Uit de hand gelopen hobby

De huidige ontplooide bedrijfsactiviteiten namen jaren terug geen plaats in het brein van Arnaud, laat hij ontvallen. “Ik was vroeger kok. Ik heb nooit de ambitie gehad om een eigen bedrijf te beginnen. Het is als hobby begonnen. En inderdaad nu is het een goed uit de hand gelopen hobby geworden”, legt hij lachend uit.

Winterfair

Binnenkort hoopt Arnaud weer veel bekenden en onbekenden te mogen ontmoeten aan de Molensteeg in Drongelen. “Dan organiseren we hier een winterfair. Dat gebeurt op 2 en 3 februari. Veel ondernemers uit de regio met streekproducten en ook kleding zullen aanwezig zijn. Het wordt de derde editie.”