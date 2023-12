Bewoners afgebrande woonboerderijen in Werkendam blikken terug: ‘Dat laat diepe indruk achter’

WERKENDAM • Twee rietgedekte boerderijen aan de Werkensedijk in Werkendam werden in juli verwoest en zijn onbewoonbaar sinds de grote brand. Ogenschijnlijk rustig zit Gerrit van den Steenhoven (92) in zijn stoel voor het raam in d’Altenaer, terwijl zijn zus Rina (82) koffie schenkt. Ook Dineke Hooijmeijer (37) schuift aan om te vertellen over die fatale zomerdag in juli.

“We zaten koffie te drinken in de keuken en hoorden net het klokje van het kerkhof luiden. Gerrit keek naar buiten en zag ineens een steekvlam. Eenmaal om de hoek sloegen de vlammen uit de schuur”, zo vertelt Rina. Het lukt ternauwernood om de auto die naast de schuur staat naar voren te rijden.

Diepe indruk

Gerrit wordt ondertussen in de arm meegenomen door de kinderen van buurman Versteeg en opgevangen in de nieuwbouw achter de boerderij. “Je kan het niet bevatten, zo snel stond alles in brand, dat laat zo’n diepe indruk achter.”

Gerrit vertelt dat de boerderij al meer dan honderd jaar in de familie is, zelf woonde hij er al zo’n dertig jaar samen met zijn zus. Maar op een oude zwart-witfoto is te zien hoe hij als kleuter al graag bij zijn opa aan de dijk kwam.

Dagje naar de dierentuin

Dineke en Paul Hooijmeijer wonen sinds drie jaar met hun pleegkinderen in de andere boerderij. Juist die dag zijn ze een dagje naar de dierentuin.

“We werden om kwart voor vier gebeld en vanaf dat moment stond de telefoon roodgloeiend. We kregen het advies om met onze kinderen uit de buurt te blijven, zij hebben niets van de brand gezien. Die avond zijn Paul en ik samen gaan kijken, het was overweldigend. Het besef dat je huis afbrandt en je niks meer hebt.”

Hulp van kerk

Bijna net zo overweldigend is de hulp die het gezin van alle kanten krijgt. “Diezelfde avond stonden in een ander huis bedden voor ons klaar, opgemaakt en al. De kerk had overal voor gezorgd. Veel mensen hebben nog weken voor ons gekookt.”

Na drie maanden zijn ze verhuisd naar de Akkerwinde. “We konden na de brand nog wel wat spullen uit het huis halen, die zijn allemaal schoongemaakt. Maar veel boeken en fotoalbums zijn weg. Gelukkig hebben we wel een nieuwe trouwfoto.”

Malen

Ook voor Rina en Gerrit wordt gezorgd, ze mogen in het huis van een achterneef aan de Havenstraat. Van slapen komt niets die eerste nachten, de brand blijft maar malen in hun hoofd. In de weken voor de brand werden in de Werkensedijk kabels en leidingen verlegd, daarvoor werd vaak met vrachtwagens over de dijk gereden en is mogelijk hun schuur beschadigd, ze hadden last van lekkage.

Juist die dag is een aannemer bezig om dat te verhelpen als de brand uitbreekt en de schuur in as legt. Volgens Gerrit stond er een harde wind en waren de rieten daken kurkdroog door weken zonder regen.

‘De hulp heeft ons verwonderd’

Nog dezelfde avond komt burgemeester Lichtenberg naar de familie Van den Steenhoven. “Meeleven is altijd fijn, de hele buurt leefde mee. In alle kerken is die zondag voor ons gebeden.”

Datzelfde geldt voor het gezin Hooijmeijer. “We woonden nog maar drie jaar in Werkendam, maar we hebben zoveel hulp gekregen. Het heeft ons verwonderd, daar zijn we ook dankbaar voor.” Terugkeren naar de boerderij, die ze huurden, is uitgesloten. “Je bent je veilige plek kwijt en het wordt nooit meer zoals het is geweest.”

Spullen gered

Datzelfde geldt voor broer en zus. “Het kan nog wel twee jaar duren voordat we misschien terug kunnen en wij zijn op leeftijd. We zijn blij dat we nog mogen leven. We zijn zo dankbaar. Bij die brand bij Hoogendoorn (2021) kwamen drie mensen om het leven.”

Inmiddels wonen ze in d’Altenaer. Omdat hun woonhuis gespaard bleef, werden veel meubels en kleding gered, die kregen een speciale rookbehandeling. “Mijn rijbewijs en mijn pasjes lagen altijd op de trap, die had de brandweer diezelfde avond al meegenomen. Ook later konden we nog spullen uit huis halen.”

Zo staan de eigen fotolijstjes weer op de kast. Het enige gereedschap dat werd gered is een aardappelriek. Gerrit scharrelde graag in zijn overall rond de boerderij, maar dat is voorgoed voorbij. Wonderlijk genoeg liep de verbrande notenboom in de tuin weer uit, een dominee uit het dorp haalde het zelfs aan in een preek.

