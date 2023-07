• De brand is ook overgeslagen naar de Leevboerderij.

Brandweer rukt uit voor uitslaande brand aan Werkensedijk in Werkendam: ook naastgelegen gebouw in brand

19 minuten geleden

WERKENDAM • In Werkendam is de brandweer uitgerukt voor een uitslaande woningbrand aan de Werkensedijk. Een schuur met een rieten kap is verwoest.

De brandweer probeert momenteel het woonhuis te redden door het nat te houden. Bij de brand zijn ontploffingen gehoord. Dit zijn mogelijk gasflessen die in het pand aanwezig zijn.

Bij de brand komt veel rook vrij. ‘Bij rookoverlast sluit ramen, deuren en schakel ventilatiesystemen uit’, adviseert de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. ‘Blijf weg van het incident en geef hulpverleners de ruimte.’

UPDATE 16.18 UUR: De brand is overgeslagen naar het tegenovergelegen pand. De brandweer is met veel materieel ter plaatste om de brand te bestrijden.

