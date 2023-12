Huis in Woudrichem is duizendste sociale huurwoning van Bazalt Wonen met zonnepanelen

ALTENA • Bazalt Wonen en Stichting Wocozon bereikten afgelopen week een gezamenlijke mijlpaal. Er werden zonnepanelen geplaats op de duizendste bestaande woning van Bazalt Wonen. Reden voor een feestelijk moment voor Bazalt Wonen en Wocozon samen met de bewoners van de elftstraat in Woudrichem.

Bazalt Wonen werkt volop aan het verduurzamen van haar woningen. Bij nieuwbouw en onderhoudsprojecten wordt daarom vaak voor zonnepanelen gekozen. Op deze manier wordt de woningvoorraad stap voor stap voorzien van deze duurzame energiebron. Naast een duurzamere woning levert het de bewoners meer op, namelijk een besparing op hun energiekosten. En dat helpt bij een steeds hoger wordende energierekening.

Lagere woonlasten

Directeur-bestuurder van Bazalt Wonen Han Jetten is enthousiast over dit resultaat: “Dit is een mooie stap richting een energie-neutrale woningvoorraad in 2050. Zonnestroom speelt hier een grote rol in. Duizend woningen is een prachtige mijlpaal, maar we blijven ons aankomende jaren volop inzetten voor meer. Op die manier houden we koers op onze duurzaamheidsambitie én helpen we als sociale huisvester onze huurders bij het verlagen van hun woonlasten.”

Blije bewoners

Roland van der Klauw, directeur van Wocozon, vult aan “Dit is weer een mooie stap in de energietransitie en bovenal zorgen we op deze manier voor blije bewoners. Het verlagen van de woonlasten van de huurders met zonnestroom van eigen dak is iets wat juist in deze tijd extra waardevol is.”