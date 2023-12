Ondernemers plaatsen opnieuw kerstboom op Vrijheidsplein in Dussen

54 minuten geleden

Nieuws 98 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

DUSSEN • Ook dit jaar staat op het Vrijheidsplein in Dussen weer ‘de’ kerstboom. Ooit gestart door de buurtvereniging, blijft dit initiatief springlevend.

Het is een imposante negen meter hoge (Nordmann) spar, vervoerd en geplaatst door De Rooy Hoveniers, vrijwilligers en firma Oomen. De 120 lampjes zorgen voor sfeervolle verlichting. De Rooy Hoveniers werkt bij het plaatsen van de kerstboom samen met lokale ondernemers zoals Ballegooyen Modes, Pruysen Parket, VDB Tuinservice en Schellevis.

“We doen dit nu voor de vijfde keer,” laat De Rooy weten. “Zo’n boom straalt toch een kerstgedachte uit. Wij vinden dat mooi voor het dorp, temeer omdat door een prettige samenwerking tussen bedrijven en burgers, de Oranjevereniging, vrijwilligers en scholen dit tot stand komt.”

Traditie in ere houden

Jesse Vos (Ballegooyen Modes) voegt toe: “Als wij het goed herinneren, is dit voor ons ook de vijfde keer. Hoe dan ook, vinden wij het belangrijk om tradities en de sfeer in het dorp te behouden. Op deze manier willen wij graag onze gemeenschap ondersteunen. Door de traditie in ere te houden, doen we ook de vrijwilligers uit eerdere edities recht.”

Ook Luke de Ruijter (Schellevis’) ondersteunt het idee van harte: “Wij willen ook graag iets moois bijdragen aan de gemeenschap. Dit is een leuk initiatief waar wij allemaal een aandeel in leveren, samen met andere vrijwilligers. Samen staan we sterk, en dat is mooi. Ik geloof dat wij net zo lang meedoen als onze collega-ondernemers.”

Meer aanmeldingen

Op dit moment werken er nog zes bedrijven mee aan dit initiatief. Voor volgend jaar zijn er al meer aanmeldingen om zowel de kosten als de kerstgedachte te delen. Ook dat is een prettige (kerst)gedachte. Traditioneel maken schoolkinderen weer de nodige slingers die de vele lichtjes in de boom extra accent zullen geven.