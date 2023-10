Oud-Wijk en Aalburger Ronald de Waal blijft winnen met zijn speciaal biertjes: ‘Ik ga gewoon door’

WIJK EN AALBURG • “Ik ga gewoon door met het ontwikkelen van speciaal biertjes”, glimlacht oud-Wijk en Aalburger Ronald de Waal. “Het blijft mijn passie. Ik vind het nog steeds spannend om nieuw bier met nieuwe ingrediënten te ontwikkelen.” Onlangs verdiende hij tijdens het World Beer Awards 2023 in Londen met zijn bedrijf The Flying Dutchman Nomad Brewing Company tien awards. Het totaal aantal onderscheidingen staat nu op meer dan honderd.

Ronald de Waal (54) doet zijn verhaal vanuit zijn camper. Hij doet met enige regelmaat de camperplaats in Wijk en Aalburg aan. Hij is samen met zijn hond Shiny op familiebezoek, maar reist binnenkort weer af richting Finland waar hij al enige jaren woont. Hij bestiert zijn job daar vanuit een klein plaatsje dichtbij Helsinki en als een nomade vanuit zijn camper.

“Al mijn bieren worden gebrouwen in ketels van andere brouwerijen, vandaar dat we ons nomad brewers noemen”, legt hij uit. Zijn meeste bier brouwt een brouwerij in het Belgische Lochristi.

Op eigen benen

Van De Waal is bekend dat hij een vakman is in het ontwikkelen van speciale bieren. Al meer dan dertig jaar tekent het ontwikkelen van bieren zijn leven. Dat begon na zijn studie levensmiddelentechnologie toen hij door bierbrouwer De Raaf in Heumen wordt benaderd om bier te komen brouwen. In De Raaf, waar hij eerder stage had gelopen, brouwt De Waal zelfs het eerste Nederlandse witbier.

Uiteindelijk gaat hij op eigen benen staan en richt in 2015 The Flying Dutchman Nomad Brewing Company op. Dat hij onlangs weer awards in de wacht sleepte was best uniek. “Echt apart dat mijn bieren weer zoveel awards in de wacht hebben gesleept. De World Beer Awards-organisatie vindt het ook bijzonder dat ik zo dikwijls word onderscheiden.”

Veel geduld

Het ontwikkelen van een nieuw biertje vergt veel geduld. “Ik doe er soms wel een jaar over om aan de weet te komen wat de juiste ingrediënten en de juiste balans is.”

Voor De Waal er aan begint, heeft hij het recept al duidelijk in zijn hoofd zitten. “Hoe het eruit moet zien en hoe het moet proeven. Dat betekent veel testen hoe het tot die smaak komt. Het is spannend. Pas na het eerste brouwsel weet je of alles klopt. Het gros van de bieren die ik heb ontwikkeld, zijn zoals ik het ook had uitgedacht. Slechts twee bieren waren anders, maar eentje daarvan is zelfs toch nog uitgegroeid tot één van mijn favorieten.”

Ingrediënten uit de natuur

De Waal gebruikt naast water, mout en hop als toevoegende ingrediënten alles wat de natuur hem biedt. “Bloemen, kruiden, vruchten en paddenstoelen. En bacteriën, zoals de melkzuurbacterie uit de zuurdesem.” Zijn bieren hebben lange namen. Big Bold Marigold Flower Power Apple Sour en More Complicated Than Your Girlfriend Stout zijn twee voorbeelden.

“Dat deel van het hele concept is onderscheidend. Laat ook zien wat de herkomst is en zo’n naam geeft ook aan in welke richting het bier qua smaak gaat.”

De terugreis naar Finland gaat zo dadelijk via de Baltische Staten vertelt hij tenslotte. “In Estland wordt mijn bier al verkocht en ik hoop in die andere Baltische Staten ook voet aan de grond te krijgen.