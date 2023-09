• Wormenkwekerij The Dutch nightcrawlers in Almkerk viert hun 25-jarig jubileum.

Almkerkse wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers houdt een open dag

1 uur geleden

Nieuws 255 keer gelezen

ALMKERK • Wie over de dijk van Uppel naar Almkerk rijdt, heeft zich vast al eens verbazend afgevraagd hoe een wormenkwekerij er van binnen uit zal zien. “Deze vraag krijgen we regelmatig”, vertelt Bas de Peuter. Daarom opent hun kwekerij op zaterdag 30 september de deuren voor het brede publiek.

Het bedrijf The Dutch Nightcrawlers werd 25 jaar geleden opgericht en ontwikkelde met hun professionele visie een grote rol in de wereldwijde markt op het gebied van kweken en exporteren van viswormen. Inmiddels bestaat de kwekerij uit een vloeroppervlakte van 4000 vierkante meter, die is opgedeeld in geconditioneerde ruimtes. “We zijn uitgerust met de nieuwste kweektechnieken. Ondanks een beheersbare kweektechniek blijft het kweken van wormen maatwerk”, licht Michel van der Werff toe. “Wormen zijn fijngevoelig voor klimaat en verschillende elementen in de natuur. We kunnen veel regelen, maar wormen zijn levende dieren, dus het blijft natuur.”

Marktleider

Waar het ruim 25 jaar geleden begon als hobbymatig kweken en het overging naar een eigen kwekerij in een oude landbouwschuur, is het bedrijf nu wereldwijd marktleider op het gebied van viswormen. “We beschikken constant over een voorraad van 50.000 kilo wormen. Jaarlijks verhandelen we zo’n 400.000 kilo wormen. Een gedeelte kweken we zelf, de rest wordt ingekocht bij kwekers met wie we samenwerken. Ruim de helft van deze kweek gaat naar de Verenigde Staten en Canada. Onze Almkerkse wormen zijn wereldreizigers. De overige wormen blijven in Europa en worden verhandeld met afnemers in België, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland en wat in Nederland. Dit succes is te danken aan ons team”, vertelt Bas.

“We gaan dit jubileumjaar met het personeel op een incentive-reis naar de vestiging Biodone USA LLC in South Carolina om vervolgens ons jubileumjaar feestelijk af te sluiten met een verblijf op Miami Beach.”

Wereldmerk

“De wormenkweek is een speciale en unieke branche. Constant openstaan voor verandering is onze kracht. We zijn altijd in beweging om onze vakbekwaamheid aan te kunnen passen aan de opkomende vragen en ontwikkelingen vanuit het werkveld. Daarnaast zijn er voortdurend hogere eisen op het gebied van de logistiek. Voor ons een uitdaging, maar heeft er in 25 jaar wel voor gezorgd dat de wormen van Almkerkse bodem een wereldmerk zijn geworden.”

Bodemverbeteraar

De hoofdtak van het Almkerkse bedrijf is het kweken en exporteren van viswormen, maar de laatste jaren is het inzetten van de worm voor het herstellen van bodem- en grondstructuur, van groter belang. “Wormen verbeteren de grondstructuur. Een goede bodem verhoogt je opbrengsten. Wormen zijn goede composteerders.” Door de structuurverbetering die de wormen aanbrengen, wordt er ook veel met wormen gewerkt in de tuinbouw. Tijdens de open dag zijn bezoekers van harte welkom om over dit onderwerp meer te weten te komen en te ontdekken.

Open dag

“We willen mensen laten ontdekken hoe uniek de wondere wereld van de worm is”, vertelt Bas de Peuter. “Heel simpel: de worm van eitje tot eindgebruiker.” Tijdens de open dag is zichtbaar hoe de wormen gekweekt worden. “Mensen mogen het deze dag zelf ervaren en beleven”, vertelt Michel van der Werff. “Men mag zelf een wormencup vullen en de hengelsportvereniging uit Woudrichem is aanwezig met materiaal zodat iedereen zelf met wormen kan gaan vissen in de naastgelegen visvijver. Om ook de kinderen te betrekken, is er voor hen een wormenbingo door de kwekerij en worden ze ontvangen door Wobbie Worm. Iedereen is welkom om binnen te lopen. We hebben hier geen geheimen. Kom het gewoon ontdekken.”

De wormenkwekerij die gevestigd is aan de Provinciale weg Noord 51c in Almkerk, bestaat 25 jaar. Een reden om de deuren van de kwekerij open te zetten en alle inwoners van Altena de mogelijkheid te geven een kijkje te nemen in de kwekerij en de wondere wereld van de worm te ontdekken. Het bedrijf kweekt en exporteert viswormen die over de gehele wereld verhandeld worden.