Kees, Dikkie en Dennis Noorloos zijn al jaren vrijwilliger bij Streekdagen: ‘Het is een traditie’

1 uur geleden

Nieuws Streekdagen Meeuwen 159 keer gelezen

HANK/MEEUWEN • De Streekdagen kunnen niet zonder vrijwilligers. De broers Kees, Dikkie en Dennis Noorloos, die een akkerbouw- en melkgeitenbedrijf runnen in Hank, zijn mannen die graag de handen uit de mouwen steken voor de Stichting Landbouw-festiviteiten Land van Heusden en Altena (SLF).

“We weten niet precies hoe lang we al meehelpen, maar Dikkie is in ieder geval degene die het langst betrokken is”, vertelt Kees Noorloos (52), die optreedt als woordvoerder van het trio. “Waarschijnlijk al wel twintig jaar. We zijn destijds begonnen bij IVECO in Almkerk.”

Voor Kees, Dikkie en Dennis zijn de Streekdagen altijd een welkome vorm van ontspanning geweest. “We gingen er altijd al naartoe en uiteindelijk eindigden we met helpen bij het opruimen”, haalt Kees herinneringen op en noemt zo de start van hun vrijwilligerswerk. Door het meehelpen rolde het drietal er dus in en behoren ze al jaren tot de vaste kern van vrijwilligers.

Zesduizend man op vrijdagavond

Opbouwen en ook weer het afbouwen hebben ze als hoofdtaak. “We doen alle noodzakelijke werkzaamheden op dat gebied. Dat kan zijn hekken plaatsen, stroomkabels uitrollen tot gedeelten van het terrein afbakenen voor het parkeren en de marktkramen”, somt Kees Noorloos wat werkzaamheden op.

“Op vrijdagavond helpen we meestal ook bij de beveiliging, aangezien het dan het drukst is. Tussen 18.00 en 24.00 uur komen er soms wel zesduizend mensen.” Het vergt allemaal veel tijd. Twee weken van tevoren wordt er al een aanvang gemaakt met het in gereedheid brengen van het terrein. Het afbreken duurt wel tot de woensdag na het evenement.

‘Je blijft ervoor thuis’

Vrijwilliger zijn en ook gelijk genieten van het evenement gaan bij de drie broers hand in hand. “Het is er heel gezellig. Je ontmoet collega’s, mensen uit dezelfde sector. Het is ook voor ons een evenement waar we de vakantie voor verzetten. Je blijft er voor thuis. We zouden het niet graag missen.”

De aanzet tot de Streekdagen in Almkerk kwam van de gebroeders Van Breugel weet Kees Noorloos nog wel. “Daarna vonden ze plaats op verschillende locaties in Almkerk, en sinds 2016 zijn we op het terrein in Meeuwen. De verhuizing naar Meeuwen was een verstandige zet. In Almkerk werd het te krap en voelden we ons wat beperkt. In Meeuwen is er veel meer ruimte en kunnen we alles op één terrein kwijt. Dat maakt het ook veel overzichtelijker.”

Traditie

Als vrijwilliger volgen ze elk jaar een draaiboek. “Maar soms verloopt het toch anders en moeten we aanpassingen doen”, weet woordvoerder Kees uit ervaring. De familie Noorloos hoopt nog vele jaren bij te dragen aan het succes van het evenement. “Het is een traditie en altijd heel gezellig”, besluit Kees, die eraan toevoegt dat nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn.