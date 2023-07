Cliënten Altenahove en Antonia herbeleven vakantiegevoel op camping à La Rivièra

ALMKERK • Altenahove en Antonia in Almkerk waren vorige week volledig ondergedompeld in de vakantiesfeer. In de binnentuin van Altenahove werd een echte camping, genaamd ‘à La Rivièra’, opgezet. De cliënten konden de hele week genieten van diverse zomerse activiteiten.

Het idee voor deze unieke ervaring ontstond in februari, toen Ankie van Houtert, vrijwilligerscoördinator en evenementenorganisator bij Altenahove, en Harriët Verhoeven, werkzaam in de dagbesteding van het verpleegtehuis, de handen ineensloegen.

Vakantiegevoel herbeleven

“We wilden mensen de kans geven om het vakantiegevoel opnieuw te beleven”, legt Ankie uit. Een rondleiding door de binnentuin van Altenahove laat duidelijk zien dat ze hier uitstekend in zijn geslaagd.

Er zijn verschillende tenten opgezet, compleet met kookplaten, potten en pannen. De was hangt buiten, er is een zwembad en een barbecue, en jeu de bouleballen liggen klaar voor gebruik. De binnentuin verlaten zonder een zomers vakantiegevoel is bijna onmogelijk.

“Een van de voordelen van de campingopstelling is de kleurrijke en gezellige uitstraling”, merkt Harriët op, die de tuin ook heeft versierd met decoraties die zijn gemaakt door de dagbesteding. “We wilden voor onze cliënten een stukje buitenwereld naar binnen brengen, en daarin zijn we geslaagd.” De campingervaring roept een gevoel van nostalgie op bij de bewoners. “Voor hen is dit echt een avontuur”, voegt Ankie toe. “Zelfs degenen die normaal gesproken wat terughoudender zijn, voelden zich op hun gemak.”

Muzikale week

Gedurende de hele week waren er activiteiten voor de bewoners. De campingweek begon op maandag met een openingsceremonie, waarbij Jan van de Boogaard optrad en liedjes van vroeger ten gehore bracht. “De sfeer was fantastisch, met bewoners die zelf ook meezongen.”

Op dinsdag maakten de ouderen een uitstapje om voor de achttiende keer deel te nemen aan een viswedstrijd, gevolgd door een prijsuitreiking voor enkele deelnemers. “Dit blijft telkens weer een hoogtepunt”, benadrukt Harriët. Donderdagmiddag klonken er opnieuw muzikale klanken op camping ‘à La Rivièra’ tijdens een optreden van een heemkundekoor. Het programma bestond voornamelijk uit liedjes die vroeger werden gezongen en waar mensen ontspanning en plezier aan beleefden.

Voordat de ‘camping’ vrijdag werd gesloten, werd er eerst nog een stevige wandeling georganiseerd, waarbij medewerkers van Cladding - sponsor van de activiteiten op vrijdag - meeliepen. ‘s Middags genoten de ouderen onder meer van versgebakken poffertjes en stond er een muzikaal optreden van Ben Teerink op het programma.

Campingvoedsel

Om het plaatje compleet te maken, werd er gedurende de week ook ‘campingvoedsel’ geserveerd. De cliënten genoten onder andere van soep, pannenkoeken, warme rijstepap, salades, macaroni, vis met friet en hamburgers. “Dit draagt natuurlijk bij aan het vakantiegevoel.”

Ankie en Harriët kijken terug op een geslaagde week en uiten hun dankbaarheid aan de vrijwilligers die geholpen hebben. “We hebben er echt van genoten. Wie weet wat de toekomst brengt...”