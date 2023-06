Tour de Tietema keert dit jaar terug bij Ronde van Hank, groter dan in 2021

HANK • Een duel in de kelderklasse met de ambiance van een Champions Leaguewedstrijd; zo was de Ronde van Hank in 2021 het beste te omschrijven. Ruim tweeduizend mensen stonden langs de kant, nadat het populaire YouTube-kanaal Tour de Tietema had aangekondigd aanwezig te zijn. Tijdens de nieuwe editie van de Ronde van Hank zijn zij terug, groter dan in 2021.

Vorige week kondigden de mannen van Tour de Tietema (TDT), bestaande uit Bas Tietema, Josse Wester en de in Sleeuwijk geboren Devin van der Wiel, namelijk aan dat zij met hun team sponsor zullen zijn van de eerstvolgende editie van de Ronde van Hank. Deze wordt op zondag 10 september verreden en heeft dan als naam ‘Tour de Tietema Ronde van Hank’.

Keuze voor Hank

Waarom de mannen van TDT terugkeren in Hank wordt uitgelegd door Devin van der Wiel: “In 2021 maakten we een serie over Josse, die zijn eerste koersen ging rijden. Deelname aan de Ronde van Hank was destijds de grote finale van deze serie. Er kwamen toen ruim tweeduizend mensen naar Hank om Josse aan te moedigen, dus dat was een hele happening. We vonden het zo gaaf om dit mee te maken, dat we er eigenlijk meer mee wilden doen.”

“We hebben in de tussentijd steeds contact gehouden met de organisatoren en zijn dit jaar tot een samenwerking gekomen”, vertelt Devin enthousiast. “De dag moet in het teken staan van iedereen die van fietsen houdt.”

Social ride

De Tour de Tietema Ronde van Hank kent een uitgebreid programma, met voor jong en oud wat wils. De dag wordt afgetrapt met een social ride, onder begeleiding van Devin. “Deze rit is uitermate geschikt voor iedereen die niet van koersen houdt”, stelt hij. De social ride zal naar alle waarschijnlijkheid door de Biesbosch trekken, waarbij een afstand van 50 tot 60 kilometer wordt afgelegd.

Clubkampioenschap

Voor fans die lid zijn van Tour de Tietema, zogenaamde meesterknechten, staat een bijzondere rit op de planning. Na het middaguur zullen namelijk de Clubkampioenschappen van Tour de Tietema gehouden worden, waarbij de strijd om de eretitel ‘Beste Meesterknecht’ los zal barsten.

De winnaar van deze rit mag samen met de profs van TDT meerijden bij het Nederlands Club Kampioenschap. “Dat is inderdaad een behoorlijk hoge inzet”, bevestigt Devin desgevraagd. “Het zou heel gaaf zijn als we een vol peloton van meesterknechten hebben die onderling de strijd aangaan.”

Meesterknechten van TDT staat nog een aantal leuke dingen te wachten. Zo krijgen zij een trainingsschema dat aftelt naar de Tour de Tietema Ronde van Hank, waardoor ze optimaal voorbereid aan de start in Hank staan.

Ook beginnende fietsers die zich aanmelden als meesterknecht wordt hulp geboden. Onlangs brachten Bas, Josse en Devin een boek uit met allerlei tips en tricks voor beginnende fietsers. Dit boek is gratis voor nieuwe meesterknechten.

Josse gaat voor revanche

Naast de speciale activiteiten rond Tour de Tietema, zullen de vier reguliere ritten van de Ronde van Hank - Startlicentie, Nieuwelingen, Sportklasse en Elite/Beloften - ook ‘gewoon’ plaatsvinden.

Josse Wester zal weer meedoen in de Sportklasse en is uit op revanche. In 2021 kwam hij als 26e over de streep, maar dat zou dit jaar weleens beter kunnen gaan. “De verwachtingen zijn hoger gespannen. Een podiumplaats zou er zomaar in kunnen zitten”, bouwt Devin de spanning op.

Profploeg

De profploeg van TDT, die in januari 2023 werd opgericht, zal in Hank met meerdere renners aan de start staan bij de elitewedstrijd. “De ploeg maakt een hele goede ontwikkeling door”, stelt Devin.

“Eén van onze renners, Yentl Vandevelde, won vorige week een rit in de ZLM Tour.” Vandevelde is pas de tweede Continentale renner die dit seizoen een Pro-koers weet te winnen. “Dit was geen toevalstreffer, want twee renners eindigden zelfs in de top 10 in het algemeen klassement”, besluit Devin.

Meer informatie over Tour de Tietema Ronde van Hank is te vinden via www.tourdetietema.nl/rondevanhank.