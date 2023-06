Timmerdorp, pyjamaparty en zevenkamp: dit was de feestweek in Babyloniënbroek

39 minuten geleden

Nieuws 138 keer gelezen

BABYLONIËNBROEK • De inwoners van Babyloniënbroek kijken terug op een onvergetelijke feestweek vol festiviteiten en gezelligheid. Van spannende wedstrijden en creatieve bouwprojecten tot bruisende avonden gevuld met muziek en dans, er was voor ieder wat wils.

De feestweek in Babyloniënbroek ging van start op dinsdagavond met de spannende competitie genaamd ‘De zoektocht naar de beste vakman van Broek’. Tijdens deze avond streden de mannen om de felbegeerde bokaal, een prachtig kunstwerk vervaardigd door dorpsgenoot Jim Vos. Uiteindelijk werd Jelle Sterkenburg bekroond tot ‘Vakman van Broek’.

Timmerdorp en Pyjamaparty

Op woensdagmiddag begon het timmerdorp voor de kinderen, waar ze met pallets en sloophout hutten bouwden die als paddenstoelen uit de grond schoten. De bouwactiviteiten van de kinderen bij het nabijgelegen Boerenerf waren indrukwekkend. Later die middag genoten de 70-plussers van een nostalgische bijeenkomst met een high tea en bingo, waarbij ook de oudste kinderen van het timmerdorp zich aansloten.

In de avond was het tijd voor de Broekse dames om te genieten van een gezellige Pyjamaparty. Gehuld in prachtige pyjama’s of badjassen, met krulspelden in het haar en slaapmaskertjes op, beleefden ze een avond vol plezier met een leuk spelprogramma en afsluitende karaoke.

Varen op vlotten

Op donderdagmiddag zetten de kinderen hun bouwprojecten voort, die steeds hoger reikten. ‘s Avonds toonden de tieners hun survivalvaardigheden. Nadat ze vlotten hadden gebouwd, legden ze een afstand van ruim één kilometer af door de kanalen rondom Babyloniënbroek. Er was een goede samenwerking tussen de tieners en na afloop genoten ze bij het vuur van lekkere versnaperingen na een verfrissende douche.

De laatste dag van het timmerdorp was op vrijdag. De kinderen hadden een watergevecht, werden geschminkt en kregen tijdelijke tattoos. Traditioneel werd de feestweek afgesloten met het bakken en opeten van friet in de zelfgemaakte hut. Het feest barstte ‘s avonds los in de tent, waar DJ Frans van Dun voor zo’n 250 mensen een gezellige avond verzorgde. Het feestduo Kaaigezellig zorgde voor een verrassingsoptreden, dat de tent op zijn kop zette.

Zevenkamp

Zaterdag stond in het teken van de zevenkamp. ‘s Ochtends gingen de kinderen de strijd met elkaar aan, terwijl ‘s middags veertien teams fanatiek streden om de felbegeerde wisselbeker. Ondanks de hitte waren de teams niet te stoppen. Er waren voldoende maatregelen genomen om de warmte de baas te blijven, waaronder het opzetten van partytenten en parasols door de inwoners van Babyloniënbroek.

De tap bleef nog even gesloten, maar er was volop water en er werden verschillende pauzes ingelast. Na zeven spelonderdelen ging de Hemerrhoid-groep er uiteindelijk met de overwinning vandoor.

Het feest in de tent werd zaterdagavond voortgezet met een optreden van Catch the Band en DJ Corné van den Herik. De feestweek werd zondag afgesloten met een drukbezochte tentdienst.