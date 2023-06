Autobedrijf ‘t Centrum in Eethen wast op 1 juli auto’s voor het goede doel

EETHEN • Autobedrijf ‘t Centrum in Eethen steunt Stichting Ambulance Wens door op zaterdag 1 juli deel te nemen aan de jaarlijkse BOVAG Nationale Autowasdag. Tijdens deze speciale dag zullen de medewerkers van Autobedrijf ‘t Centrum auto’s wassen voor het goede doel. Voor elke gewassen auto zal er 1,00 euro gedoneerd worden aan Stichting Ambulance Wens.

Nog één keer de klok thuis horen tikken, de zee zien, of een concert bijwonen. Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens van niet meer mobiele terminale patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt heel belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan worden. Een groep van maar liefst 270 medisch geschoolde vrijwilligers vervullen dagelijks kosteloos de laatste wensen.

Draag bij aan het donatiebedrag

Autobedrijf ‘t Centrum doet de oproep om zoveel mogelijk auto’s te laten wassen. Niet alleen zullen deelnemers aan de actie na afloop genieten van een stralend schone auto, maar ook bijdragen aan het vervullen van de wensen van zieke kinderen. Hoe meer auto’s er gewassen worden, hoe groter het uiteindelijke donatiebedrag zal zijn.

Over Autobedrijf ‘t Centrum

Autobedrijf ‘t Centrum, gevestigd aan de C. Branderhorststraat 21 in Eethen, biedt een breed scala aan mobiliteitsdiensten en onafhankelijk advies. Het bedrijf streeft dagelijks naar uitstekende service, kwaliteit en klantvriendelijkheid. Voor meer informatie over de actie kan men contact opnemen via 0416-351563.